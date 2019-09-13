У Вінниці дали старт будівництву заводу з виробництва лиж

У Вінниці в рамках міжнародного інвестиційного форуму відбулося урочисте закладення символічної капсули на місці майбутнього заводу з виробництва спортивного спорядження, який будуватиме австрійська компанії Head International Holding GmbH.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив засновник, власник і президент компанії UBC Group Ігор Гуменний, інформує БІЗНЕС.

За його словами, дочірнє підприємство UBC Group UBC-ingineering виступає проєктантом і генпідрядником будівництва.

Згідно з планом, у процесі будівництва UBC має перенести заводи Head з Естонії, Чехії, Німеччини, Австрії та Словаччини на один майданчик до Вінниці. "Контракт ми отримали щодо випадково. Спочатку проєктом займалася австрійська компанія. Але після візиту CEO Head на новий завод UBC "Green Cool", порівняння цін і технологій, він запропонував нам зайнятися проєктуванням і будівництвом. Ну а після приїзду в ЦО, в Харкові, запропонував й інжиніринговий проєкт з перенесення виробничих потужностей", — пояснив Гуменний.

У свою чергу, міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомив, що площа виробничих об’єктів складатиме близько 43 тис. кв м. Будівництво триватиме протягом 2019–2021 років. Завод вироблятиме лижі, лижні кріплення та лижні черевики і дозволить поетапно створити 1000 робочих місць.

"Символічно, що рік тому також напередодні Дня міста ми відкривали суперсучасне підприємство "Грін Кул" компанії UBC Group. Завод з виробництва холодильного обладнання став "першопрохідцем" індустріального парку. Хочеться, щоб кожен рік характеризувався інноваційними проривами. Окрім того, саме фахівці UBC допомагали колегам з HEAD послугами з інженірингу. Я би дуже хотів, щоб бізнес у Вінниці також був згуртованим і діяв як єдина команда. Адже кожне нове виробництво – це працевлаштовані фахівці, це збільшення можливостей бюджету громади", – написав мер міста у Facebook.

Нагадаємо, що підписання меморандуму щодо будівництва заводу у Вінниці відбулося торік у травні між компанією HEAD, Вінницькою міською радою та Вінницькою ОДА.

Австрійська корпорація Head планує інвестувати у проєкт 80 млн євро.

Довідка: Head International Holding GmbH — австрійська корпорація, що виробляє спортивне спорядження для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу.