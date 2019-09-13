Рада хоче запровадити єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

За законопроєкт №1051 проголосували 262 народних депутати, інформує БІЗНЕС.

Документом передбачається запровадження системи сплати податків і зборів (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового), ЄСВ через Електронний кабінет платника податків на єдиний рахунок.

Головна — спростити процедуру сплати податків.

У чому суть?

Єдиний рахунок – це рахунок, який платник податків за власним бажанням зможе відкрити у Державній казначейській службі та використовувати його для сплати податків і зборів, адміністрування яких контролює Державна податкова служба (ДПС).

Через єдиний рахунок можна буде сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату. Проте єдиний рахунок не можна буде використати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизного податку з пального та спирту, оскільки для їхньої сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування.

Крім того, платник податків матиме право вільно розпоряджатися коштами на єдиному рахунку, перераховуючи їх, наприклад, і на рахунки для сплати ПДВ.

Для відкриття єдиного рахунку платники податків зможуть подати заяву до ДПС, через свій електронний кабінет. У свою чергу, ДПС надсилатиме Казначейству усі дані про платника, які будуть необхідні Казначейству для перерахування його податкових платежів.

Платник податків у будь-який час зможе поповнити єдиний рахунок своїми коштами, які він планує витратити на сплату податків та зборів. Поповнити рахунок можна буде як зі свого банківського рахунку, так і через касу банку або інші платіжні пристрої.

Доступ до єдиного рахунку платник матиме через свій електронний кабінет.

"Перевагами запровадження єдиного рахунку є спрощення сплати платниками податкових платежів; зменшення кількості помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платником; підвищення рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів", — зазначають автори ініціативи.

Також нардепи 269 голосами підтримали за основу законопроєкт №1049, який вносить відповідні зміни до Закону про ЄСВ і має забезпечити ефективне функціонування єдиного рахунку.

Зокрема, за цим документом у ст. 9 вказаного Закону буде уточнено, що ЄСВ можна буде сплачувати шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку та/або з єдиного рахунку, відкритого в Держказначействі.

Тобто, у суб’єкта господарювання буде вибір, як сплачувати ці податки та ЄСВ – по-старому чи по-новому.

Міністерство фінансів привітало ухвалення двох вказаних законопроєктів. "Завдяки єдиному рахунку платники податків витрачатимуть менше свого часу на формування платіжних доручень. На платника більше не впливатиме зміна реквізитів бюджетних рахунків, оскільки вони оновлюватимуться у його кабінеті автоматично. Наслідком стане зменшення кількості помилково та надміру сплачених податків", – зазначили у Мінфіні.