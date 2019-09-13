Україна планує залучати інвестиції у космічну галузь

Верховна Рада ухвалила за основу в першому читанні законопроєкт, який дозволяє приватним компаніям здійснювати космічну діяльність за залучати інвестиції в цю галузь.

За законопроєкт №1071 "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій у космічну галузь України" проголосували 283 народних депутати, інформує БІЗНЕС.

У документі зазначається, що він покликаний скасувати обмеження на ведення діяльності, пов’язаної з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, для приватних компаній та сприяти залученню інвестицій у космічну галузь України.

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Законопроєкт також переводить ведення космічної діяльності з ліцензованого в здійснюване за декларативним принципом.

Також він передбачає, що космічні об’єкти, що виробляються в Україні і експлуатуються на її території, підлягають обов’язковій сертифікації на відповідність вимогам експлуатаційної придатності, а вироблені за міжнародним замовленням в Україні об’єкти, в тому числі їх агрегати та складові частини, мають бути сертифіковані за бажанням приватних компаній.