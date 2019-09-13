Горизонт стратегічного планування в бізнесі скоротився до 2-3 років — Гліб Загорій

Співвласник фармацевтичної компанії "Дарниця" Гліб Загорій вважає, що робити стратегічні прогнози в бізнесі в умовах сучасного світу можна не більше, ніж на 2-3 роки.

Таку думку він висловив у відеоінтерв'ю засновнику Young Business club Андрію Остапчуку, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні світ почав розвиватися швидше, ніж розвивався раніше. Тому всі ці книжкові викладки про те, що виробничий або інвестиційний цикл — це 5-7 років, вже не актуальні. Я переконаний, що горизонт планування зараз — 2-3 роки. І то, відверто кажучи, за багатьма параметрами навіть на три роки сьогодні складно спрогнозувати. Я готовий стверджувати, що ніхто навіть не уявляє, як країна буде виглядати в травні наступного року", — сказав він.

При цьому Загорій наголосив, що занадто часті зміни в операційній діяльності компанії підуть їй на шкоду. "Кожен день корабель розвертати не можна, тому що він на борт ляже. Не можна сильно крутити штурвалом день у день в операційній діяльності", — зазначив він.

Довідка: Фармацевтична компанія "Дарниця" — лідер з реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Продукція експортується до 16 країн світу.

У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.

Гліб Загорій народився в 1976 році. Має науковий ступінь доктора фармацевтичних наук. З 2009 по 2014 рік працював генеральним директором "Дарниці". У 2014 році був обраний народним депутатом України. Входив до парламентського комітету у справах ветеранів і людей з інвалідністю, був одним з ініціаторів створення Міністерства у справах ветеранів. Влітку 2019 роки після закінчення каденції Верховної Ради VIII скликання пішов з політики, щоб зосередитися на розвитку бізнесу.