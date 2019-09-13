Зеленський презентував іноземним інвесторам перспективні українські проєкти

Це сталося в рамках 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), яка розпочалася у Києві, інформує БІЗНЕС.

"У нас є низка проєктів куди я, під мої особисті гарантії, гарантії захисту, запрошую іноземний бізнес. Це енергетика, інфраструктура, прозорий обіг земель", — сказав глава держави.

Зокрема, Зеленський презентував проєкт з іригації землі в південних регіонах країни, міжуніверситетський IT-кластер у Харкові, центр кіновиробництва в Києві, новий курорт на березі Чорного моря в абсолютно новому місті, гірськолижні курорти в Славському та Боржаві, розвиток острова Хортиця, масштабний парк розваг для гостей зі східної та центральної Європи, а також проєкт Promprylad.Renovation.

"Дійсно, цей проєкт "Теплого міста" з Івано-Франківська має не тільки і не стільки суто економічний, скільки величезний суспільний потенціал — як точка гуртування активних сил громади, спільних дій громадських активістів, малого та середнього бізнесу, місцевої влади. Кажуть — це урбаністична екосистема майбутнього. Це те українське ноу-хау, яке ми, сподіваюсь, зможемо невдовзі експортувати назовні. Наш Фонд підтримав цей проєкт на його старті і залишається партнером", — написав у Facebook виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександо Сушко.

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