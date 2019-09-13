"Аграрний фонд" хочуть віддати у концесію

Передача ПАТ "Аграрний фонд" у концесію може стати найбільш вигідним варіантом для держави.

Про це заявив голова правління "Аграрного фонду" Андрій Радченко, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

"Ми розглядали три моделі – приватизацію, концесію та ліквідацію. Що буде для компанії, для держави, плюси і мінуси того або іншого випадку. І прийшли до того, що концесійний договір та передача в управління Аграрного фонду були б набагато цікавіші державі. Та й самій компанії це дало б серйозний імпульс", — розповів Радченко.

Водночас він наголосив, що соціальні функції "Аграрного фонду" при передачі в концесію не повинні бути переформатовані.

"Яким саме може бути формат передачі "Аграрного фонду" в концесію? Менеджмент з новими повноваженнями і гнучкістю, не меншими, ніж у приватному секторі, зобов'язується не тільки генерувати прибуток для інвесторів (у певних пропорціях – Міністерства фінансів та концесіонера), але і підтримувати стабільні ціни на борошняні вироби і забезпечувати аграріїв добривами та кредитами під посівну. Вважаю важливим відзначити, що при передачі в концесію соціальні функції Аграрного фонду, визначені статутом, жодним чином не можуть бути переформатовані", — переконаний керівник підприємства.

Стосовно приватизації "Аграрного фонду", за словами Радченка, вона є недоцільною, бо підприємство не має власних виробничих потужностей. "Продавати в нашому разі фактично нічого. "Аграрний фонд" володіє будівлею, столами, стільцями. Наш основний актив — це декілька ключових людей і той досвід, який накопичено за ці п'ять років", — сказав він.

Він додав, що "Аграрний фонд" є прибутковою компанією протягом чотирьох років поспіль і входить до топ-20 державних компаній за розміром прибутку, обсягом виплачених податків і дивідендів, і топ-100 компаній за розміром виплачених податків.

Нагадаємо, у 2018 році питання приватизації "Аграрного фонду" вирішили відкласти, щоб наростити його капіталізацію і підвищити інвестиційну привабливість.