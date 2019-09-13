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З`явилися нові подробиці обшуку в "ПриватБанку"

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Підозри слідчих пов'язані з наймом "ПриватБанком" рекрутингових компаній.

Про це йдеться тексті рішення суду Жовтневого районного суду міста Дніпра від 9 вересня 2019 року, на підставі якого поліція провела обшук у головному офісі фінуставнови у Дніпрі, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не враховуючи того, що в структурі цього банку є підрозділи, які здійснюють підбір персоналу й інформаційне забезпечення АТ КБ "ПриватБанк", 20 квітня 2018 року між АТ КБ "ПриватБанк" та представником бренда Odgers Berndston в Україні ТОВ "Телент Едвайзорс", а також із ТОВ "Сі Еф Сі Консалтинг компані" підписано договори про надання консультаційних послуг із дослідження ринку фахівців з метою підбору кандидатів на роботу в зазначеній банківській установі, а також про надання послуг інформаційного забезпечення, на загальну суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — зазначається в матеріалах суду. 

Нагадаємо:

Приватбанк обшук підозра