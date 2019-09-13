Світовий банк хоче запустити нові енергопроєкти в Україні

Україна і Світовий банк зацікавлені у розширенні портфеля інвестиційних проєктів в Україні та започаткуванні нових енергетичних проєктів.

Про це йшлося під час зустрічі директора Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен з міністром енергетики та захисту довкілля України Олексієм Оржелем, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Зокрема, Оржель запропонував представникам банку відкриття напрямів для інвестування у переробку твердих побутових відходів.

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"Ми очікуємо на довгу та продуктивну співпрацю. Зокрема, ми хочемо відійти від лінійної моделі та будемо працювати над побудовою процесів відповідно до принципів кругової економіки. Першим кроком буде запуск ієрархії поводження з відходами. Такі процеси гармонійно вписуються в єдину комплексну енергетичну систему, над створенням якої ми зараз будемо працювати. Це дозволить ефективно використовувати наші ресурси і не завдавати шкоди довкіллю", – наголосив міністр.

Крім того, сторони обговорили комплекс питань, пов’язаних з анбандлінгом НАК "Нафтогаз України", зокрема і напрацювання щодо нової моделі відокремлення оператора ГТС, яку нещодавно презентували представникам Європейської комісії.

Нагадаємо, новий Кабінет міністрів має намір найближчим часом переглянути енергетичну стратегію України, а також податки на шкідливі викиди.