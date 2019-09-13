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Зеленський розкрив деталі розмови з Коломойським

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесменом Ігорем Коломойським обговорював низку питань, в тому числі припинення монополій великого бізнесу.

Про це повідомила в Facebook Христина Бердинських, інформує БІЗНЕС.

За словами глави держави, на зустрічі з Коломойським обговорювалося припинення монополії великого бізнесу, а також зниження тарифів на комунальні послуги. "Всі повинні жити за правилами. Монополій не буде.... для всіх, в тому числі для пана Коломойського. І дійсно, щоб він сприяв тому, щоб ціни, пов'язані з комуналкою, знижувалися... Всі розуміють, що має бути ринок, і наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни", — розповів Зеленський.

Він додав, що з Коломойським обговорили також питання "Центренерго".

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський в Офісі президента провів зустріч з Ігорем Коломойським.

Володимир Зеленський Ігор Коломойський