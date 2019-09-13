Експерт пояснив, у що може вилитися мораторій на будівництво в Києві

Для проведення інвентаризації нових забудов у столиці, яку ініціює Київрада, не обов`язково запроваджувати мораторій на будівництво. Логічніше було б призупинити видачу дозволів на початок будівельних робіт.

Таку думку в коментарі БІЗНЕСу висловив експерт у сфері девелопменту та будівництва, власник ІБК "Фенікс Груп" Назар Бенч.

"Ініціатива Київради допоможе систематизувати інформацію про поточні об’єкти будівництва та реконструкції в столиці і виявити об’єкти, на яких проводяться роботи із порушенням будівельних норм і правил або взагалі без будь-яких документів. Надалі на підставі наявної інформації, яка буде загальнодоступною, набагато легше вживати заходи, що сприятимуть зупинці таких будівництв та притягненню винних осіб до відповідальності", — зазначив Бенч.

Разом з тим, експерт зауважив, що рішення Київради виписано не зовсім чітко. Зокрема, незрозуміло, чи вводиться заборона на нове будівництво, яке вже розпочате, чи яке планується розпочинати. "Логічно було б призупинити видачу дозволів на початок будівельних робіт, але не забороняти проведення нового будівництва чи реконструкції, які вже були розпочаті. Запланована інвентаризація може здійснюватися паралельно із розпочатим на даний момент законним будівництвом", — вважає Бенч.

Він прогнозує, що вказане рішення Київради може стати предметом судового позову, "оскільки суперечить, у першу чергу, принципу правової визначеності, який вимагає чіткості підстав, цілей та змісту нормативно-правового акту".

На думку власника "Фенікс Груп", проблему незаконного будівництва міг би вирішити сам споживач. "Так, у європейських державах нікому не спаде на думку будувати незаконно. Жоден покупець не купить, а орендар не візьме в оренду, квартиру або офіс у будівлі, збудованій незаконно чи з порушенням закону. Люди проявляють більшу увагу до дозвільних документів і не ведуться на низьку ціну. Відповідно покупці самі викидають недобросовісних забудовників з ринку. Водночас у багатьох європейських країнах працює будівельна поліція, яка може оперативно зупинити незаконне будівництво. Після цього незаконну будівлю або знесуть за рішенням суду, або змусять забудовника уповіднювати її до проєкту", — розповів Бенч.

Він додав, що цей механізм повинна доповнювати незалежна та неупереджена судова система, адже в Україні саме завдяки судовим рішенням сумнівної юридичної природи вводяться в експлуатацію незаконні будівлі.

Нагадаємо: