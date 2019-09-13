Україна планує інтегруватися до енергоринку ЄС у 2025 році

Україна планує приєднатися до європейського енергетичного ринку вже в 2025 році.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюланд, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Урядовий портал".

Він наголосив, що Україна має намір лібералізувати енергетичний ринок та остаточно позбутись радянського спадку. Гончарук впевнений, що Україна зможе приєднатися до енергоринку Європи вже в 2025 році.

"Ми зацікавлені в естонському досвіді інтеграції до європейського енергетичного ринку. В наших планах приєднатись до енергоринку Європи вже в 2025 році", — сказав прем’єр.

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