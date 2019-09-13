До спільноти БІЗНЕС 100 долучилася власниця "Компанії Ензим" Олена Вовк

Олена Вовк, власниця та генеральний директор ПРАТ "Компанія Ензим" (Львів), що є національним лідером з виробництва дріжджів міжнародного рівня, стала учасницею спільноти відповідальних власників бізнесу БІЗНЕС 100 – співвласників журналу "Бізнес".

В інтерв’ю БІЗНЕСу Олена Вовк розповіла, що "Компанія Ензим" пройшла шлях становлення довжиною в десятиліття – від невеликої дріжджової фабрики до міжнародного підприємства, модернізувала виробництво, оптимізувала та запровадила сучасні технології виробництва.

"На даний момент це сімейна компанія. Я є представником другого покоління. Мій брат також управляє бізнесом. Відповідно, як і будь-який сімейний бізнес, ми не розглядаємо можливості продажу чи залучення можливих інвесторів, принаймні на даний момент. Ми шукаємо можливості успішно передати цей бізнес наступним поколінням", – сказала Олена Вовк.

За її словами, завдяки побудові сильної команди, розробці амбітної стратегії розвитку, модернізації виробництва тощо, компанії вдалося успішно пройти кризові роки, перетворити їх на нові можливості та здійснити "ривок з болота".

Візія "Компанії Ензим" – отримати статус міжнародної біотехнологічної компанії, діяльність якої полягає у виготовленні натуральної продукції для харчової та інших галузей. Тому в 2014 року було вирішено освоювати новий напрямок – виробництво біоінгредієнтів для продуктів харчування.

В останні роки компанія напрацьовує базу для розвитку цього напрямку, створила новітню R&D-лабораторію, залучила талановитих науковців, які отримали європейські освіту та досвід.

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"Ми розуміємо, що біотехнології – це глобальний тренд. І беручи до уваги свої головні компетенції, ми розуміємо, що на основі дріжджової клітини можна створити нові біологічні інгредієнти, якими можна буде замінити шкідливі хімікати, такі як покращувачі смаку, консерванти чи ті речі, від яких зараз світ відмовляється. Використати ці рішення можна в будь-якій галузі – харчовій, медичній, сільськогосподарській, косметичній", – розповіла Олена Вовк.

Компанія розраховує залучити в цей наукоємний напрямок більше 10 млр євро інвестицій, і в найближчі 15 років посісти достойне місце в новітній інноваційній індустрії.

Олена Вовк бачить у цьому й соціальну місію компанії – зробити Львів та регіон центром тяжіння для молодих науковців та стимулювати відкриття біотехнологічних лабораторій і нових виробництв.

Окрім того, "Компанії Ензим" планує й надалі активно розвивати "дріжджовий" напрямок діяльності, а саме розширювати області експорту дріжджової продукції та збільшити виробничі потужності на базі місцевого підприємства.

Довідка: ПрАТ "Компанія Ензим" – це масштабне українське підприємство, яке є лідером на вітчизняному ринку дріжджового продукту та експортує близько 40% продукції в 13 країн Європи. Основним бізнесом компанії є виготовлення пресованих та сухих хлібопекарських дріжджів під ТМ "Львівські дріжджі".

Також "Компанія Ензим" виготовляє додатки для хлібопекарського та кондитерського виробництва під ТМ "ВІТАПАН", сухі корми для домашніх тварин тощо.

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