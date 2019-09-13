Україна "пасе задніх" серед країн Європи у рейтингу економічної свободи

Україна опинилася на 134-у місці зі 162-х країн світу в рейтингу економічної свободи і посідає останнє місце в Європі за цим показником.

Про це свідчить щорічний звіт Economic Freedom of the World (складався на підставі даних за 2017 рік), який оприлюднив Fraser Institute, інформує БІЗНЕС.

Індекс розраховується на базі 42 показників за 5-ма категоріями: розмір держави (розмір податкових ставок, кількість держпідприємств та ін), захист прав власності, стабільність валюти, свобода міжнародної торгівлі та державне регулювання.

Згідно з оновленим рейтингом, Україна піднялася зі 149 на 134 місце, розташувавшись між Кот-д'Івуаром та Малі, і посідає останнє місце в Європі за рівнем економічної свободи. Для порівняння, сусідні Польща, Росія та Білорусь посіли 59-у, 85-у та 99-у позиції відповідно.

Експерти Fraser Institute зазначають, що в Україні дещо покращилася ситуація з урядовими витратами, інфляцією та регулюванням, але дуже погана ситуація із захистом прав власності.

Найбільш економічно вільними країнами світу традиційно залишаються Гонконг, Сінгапур та Нова Зеландія. У ТОП-10 входять також: Швейцарія, Ірландія, США, Грузія, Маврикій, Сполучене Королівство, Австралія та Канада.

До десятки країн з найнижчим рейтингом потрапили: Судан, Гвінея-Бісау, Ангола, Центральноафриканська Республіка, Республіка Конго, Сирія, Алжир, Аргентина, Лівія і Венесуела.

Нагадаємо, у 2018 році Україна посідала 134 місце у рейтингу економічної свободи, покращивши свої позиції одразу на 15 сходинок у порівнянні із 2017-м роком.