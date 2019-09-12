Корейці відкриють зерновий термінал у Миколаєві

Корейська компанія Posco International спільно з українською Orexim Group 24 вересня відкриють у Миколаєві зерновий термінал.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Orexim.

Перевантажувальний термінал побудований на базі "Миколаївського комбінату хлібопродукітв, розташованого в 500 метрах від причалу Миколаївського морпорту. Потужність одночасного зберігання становить понад 140 тис. т.

Презентація елеваторного комплексу відбулася ще у травні 2019 року, а його відкриття планувалося на 16 липня.

У лютому 2019 року Posco International придбала частку в 75% зернового терміналу в Миколаївському порту, що належить групі Orexim. З новим терміналом корейська компанія планує потроїти експорт зерна з України до 3 млн т в рік. Також компанія планує створити власний парк залізничних вагонів-хоперів.

Нагадаємо, у липні компанія "Нібулон" ввела в експлуатацію свій 27-й зерновий термінал в селі Тернівка Вільнянського району Запорізької області.