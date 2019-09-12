В "ArcelorMittal Кривий Ріг" заспокоюють щодо виплати 11 млрд грн дивідендів

Намір ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР), 95% акцій якого належить німецькій ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH, спрямувати на виплату дивідендів 10,845 млрд грн або 2,81 грн на одну просту іменну акцію не вплине на інвестиційну програму підприємства.

Про це заявив фінансовий директор меткомбінату Сергій Плічко, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу підприємства.

На підприємстві нагадали, що питання про виплату дивідендів планується розглянути на позачергових зборах акціонерів, які відбудуться 10 жовтня в Кривому Розі.

Якщо акціонери ухвалять таке рішення, наглядова рада АМКР визначить порядок і терміни виплати дивідендів. Згідно з законом "Про акціонерні товариства" цей період не повинен перевищувати півроку від моменту ухвалення рішення зборами акціонерів.

Плічко пояснив, що виплата дивідендів акціонерам — звичайна практика для будь-якого бізнесу, який є акціонерним товариством. "Востаннє дивіденди виплачувалися за 2007 рік — у період суперсировинного циклу в світовій економіці, який завершився восени 2008-го, коли криза не лише охопила фінансові ринки, а й призвела до падіння обсягів товарного виробництва, попиту й цін на сировину. Через несприятливу світову кон'юнктуру на світових ринках у 2009-му і в 2012-2014 роках компанія зазнавала збитків, і питання про виплату дивідендів акціонерами не порушувалося. Лише у 2015-2018 роках компанія вийшла на позитивний фінансовий результат. Наразі частина накопиченого нерозподіленого прибутку за цей чотирирічний період наглядова рада компанії рекомендує спрямувати на виплату дивідендів", — зазначив топ-менеджер.

За його словами, з моменту придбання підприємства компанією ArcelorMittal кошти у великих обсягах використовувалися на модернізацію виробництва, виконання масштабних інвестиційних проектів.

"Політика корпорації не змінюється, виплата дивідендів не вплине на виконання нашої інвестпрограми - в найближчі п’ять років ми плануємо спрямувати на розвиток виробництва ще $1,8 млрд. Зокрема, на будівництво фабрики з виробництва окатишів, що дасть нам змогу відмовитися від застарілого агломераційного виробництва та знизити обсяг викидів на 50-55%", — сказав Плічко.

Уточнюється, що загальна кількість акцій "АрселорМіттал Кривий Ріг" становить 3 859 533 000 штук. У компанії близько 10 тисяч акціонерів — здебільшого фізичних осіб (близько 20 — юросіб). Домінуючий пакет акцій (95,13%) належить компанії ArcelorMittal Duisburg (Німеччина), решта часток — у міноритаріїв.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що після обшуків СБУ "ArcelorMittal Кривий Ріг" планує направити на виплату дивідендів 10,845 млрд грн, або 2,81 грн на одну просту акцію, замість того, щоб направити ці кошти на розвиток виробництва.