Рада зробила перший крок у боротьбі з рейдерством

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №1056-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", який направлений на боротьбу з рейдерством.

За документ проголосували 327 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

Законопроєкт має на меті усунути основні юридичні прогалини, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

Основні положення документу передбачають:

- припинення діяльності акредитованих суб'єктів;

- запровадження обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав;

- впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав;

- підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур.

Згідно з документом, планується збільшити штрафи за порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. За такі порушення посадових осіб каратимуть штрафними санкціями від 400 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (раніше від 200 до 400).

Також передбачається збільшенння штрафів за порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Вони складатимуть від 400 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (раніше від 200 до 400).

Нагадаємо: