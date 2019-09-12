В Україні запустили технологію оплати покупок "обличчям"

Про це на пресконференції в Дніпрі повідомив голова правління банку Петро Крумханзл, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Першими українськими торговельними точками, в яких покупці зможуть оплачувати товари "обличчям", стали чотири магазини національної мережі HOP HEY у Дніпрі.

За словами Крумханзла, запуск такої послуги став можливим завдяки інтеграції методів оплати Visa, технології Amazon Web Services з оновленим додатком Privat24.

Для використання цього сервісу потрібно встановити на смартфон оновлений додаток Privat24 і активувати оплату FacePay24. Потім, дотримуючись підказок програми, потрібно зробити три селфі з різних ракурсів та прив’язати до зображення свого обличчя банківську картку Visa. Після цього оплачувати покупки можна, подивившись в спеціальну камеру планшета поруч з касою.

"У більшості з вас, напевно, зараз із собою немає навіть гаманця, тому що всі картки – у смартфоні. Ми сьогодні йдемо далі та запускаємо технологію, що дозволяє забути вдома й телефон. Спільний проєкт ПриватБанку та Visa став першим в Україні запуском біометричної оплати покупок в офлайн-ритейлі. За допомогою Приват24 ця можливість доступна всім клієнтам ПриватБанку та будь-яким офлайн- та онлайн-торговцям", – сказав глава правління банку.

Зазначається, що FacePay24 використовує одну з найбільш провідних у світі систем автоматичного розпізнавання обличчя Amazon Rekognition та дає можливість масштабувати цю послугу майже на будь-яку торгову точку.

"Amazon Rekognition створено на базібезпечної, надійної і перевіреної технології глибокого навчання, що розроблена експертами Amazon у галузі комп’ютерного зору для щоденного аналізу мільярдів зображень і відео. Рішення ПриватБанку і Visa не використовує особисту інформацію, яка може міститися в вашому контенті, для таргетингу продуктів, послуг або маркетингу. Довіра клієнтів, безпека даних є найвищим пріоритетом для нас", – наголосили у "ПриватБанку".

Нагадаємо, 12 вересня "ПриватБанк" презентував фінальну версію онлайн-банкінгу Privat24, який почне впроваджуватися вже з вересня.