Рада схвалила закон про "спліт" у редакції Дубінського

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про вдосконалення функцій державного регулювання ринків фінансових послуг ("спліт").

Документ №1069-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" підтримали 296 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Цей законопроєкт передбачає ліквідацію Нацкомфінпослуг і передачу її функцій Національному банку та Нацкомісії з цінних паперів і фондовому ринку, щоб таким чином скоротити кількість регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг.

Документ також передбачає уніфікацію принципів та порядку здійснення НБУ та Нацкомісією ліцензування та регуляторної діяльності відповідно.

Крім того, з метою усунення надмірного регулювання пропонується скасувати Закон "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства".

Заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, один з авторів законопроєкту Олександр Дубінський під час виступу в парламенті зазначив, що цей документ є вдосконаленим варіантом основного проєкту закону №1069 авторства депутатів "Слуги народу" і враховує позицію державних органів, представників бізнесу, громадських організацій тощо.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли кілька законопроєктів про "спліт". Йдеться про законопроєкти:

№0965 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг", зареєстрований п`ятим президентом Петром Порошенком;

№1069 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг", поданий 29 серпня групою з п'яти депутатів фракції "Слуга народу";

№1069-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", зареєстрований 6 вересня двома депутатами фракції "Слуга народу" Олександром Дубінським та Данилом Гетманцевим.