Чотири інвестори зацікавились портом "Скадовськ"

Чотири приватних інвестори мають намір взяти участь у конкурсі на право оренди майна державного стивідора "Скадовський морський торговельний порт".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Йдеться про компанії: "Амалтея Трейд", "Софія-1 плюс", "Чорномор Інвест Транс" і "Морські ворота". Найближчим часом Фонд держмайна у Херсонській області планує оголосити відповідний конкурс.

"Оптимальним для розвитку порту Скадовськ, зважаючи на його невеликі розміри, Адміністрація морських портів вбачає пошук одного орендаря на всі майданчики, якими володіє держстивідор. Це дозволить запобігти можливим конфліктам між портовими операторами на обмеженій території", — зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Необхідною вимогою подальшої співпраці з майбутнім інвестором глава АМПУ назвав гарантований обсяг збільшення вантажопотоку, згідно з яким Адміністрація могла б планувати власні інвестиції в днопоглиблення порту.

Згідно з планами потенційних інвесторів, через Скадовський порт може бути організована перевалка аграрних вантажів, комплектуючих для вітроелектростанцій, полімерів, а також поромні перевезення з Туреччини і країн Кавказу. Обсяги перевалки, за їх підрахунками, складають від 300 до 500 тис. тонн в рік.

Нагадаємо, 12 вересня Міністерство інфраструктури України оголосило початок проведення концесійних конкурсів щодо морських портів "Ольвія" (Миколаїв) та "Херсон".