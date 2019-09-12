Уряд скасував скандальний конкурс на розробку "Дельфіна"

Кабінет Міністрів визнав таким, що не відбувся, конкурс на вуглеводневі угоди про розподіл продукції (УРП) в межах ділянки Дельфін на шельфі Чорного моря.

Відповідне рішення уряд уухвалив на засіданні 11 вересня, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми визнали постанову Кабміну № 271 щодо УРП на ділянку "Дельфін" таким, яку не було реалізовано, тобто ми скасували постанову", — сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

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