Уряд скасував скандальний конкурс на розробку "Дельфіна"

Кабінет Міністрів визнав таким, що не відбувся, конкурс на вуглеводневі угоди про розподіл продукції (УРП) в межах ділянки Дельфін на шельфі Чорного моря.
Відповідне рішення уряд уухвалив на засіданні 11 вересня, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми визнали постанову Кабміну № 271 щодо УРП на ділянку "Дельфін" таким, яку не було реалізовано, тобто ми скасували постанову", — сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.
Нагадаємо:
- У квітні 2019 року Кабмін оголосив конкурс на розробку ділянки "Дельфін". Термін дії угоди на розподіл продукції — 50 років. Заявки на участь у конкурсі подавали чотири компанії. Серед них — Trident Black Sea, а також американська Frontera Resources, яка й ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD та "Укрнафтобуріння", бенефіціаром якої є український олігарх Ігор Коломойський.
- 26 липня стало відомо, що конкурс на розробку цієї ділянки виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми Росії Іллі Пономарьова. Однак прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував оголосити новий конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря, оскільки попередній конкурс не виправдав очікувань.
- Наприкінці липня американська компанія Frontera Resources заявила про намір оскаржити в суді результати конкурсу на розробку ділянки "Дельфін", якщо його затвердить уряд.
- Керівник компанії-переможниці конкурсу Trident Acquisitions Ілля Пономарьов запропонував уряду компроміс щодо розробки ділянки "Дельфін".