Україна оголосила пошук інвесторів для концесії двох портів

Міністерство інфраструктури України сьогодні, 12 вересня, оголосило початок проведення конкурентних та прозорих концесійних конкурсів щодо морських портів "Ольвія" (Миколаїв) та "Херсон".

Відповідне оголошення про старт конкурсів опубліковане в газеті "Урядовий кур'єр", інформує БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

"Концесія – це суперпрогресивна оренда...Пілотні проекти концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" стануть свідченням готовності України до державно-приватного партнерства, в подальшому цю практику планується поширити на інші великі інфраструктурні об'єкти – дороги, лікарні, об'єкти соціальної інфраструктури", – прокоментував старт процедур прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

У претендентів є 60 днів, щоб подати заявки на участь в конкурсі, який триватиме трохи більше трьох місяців. Для "Ольвії" концесія надається на 35 років, для Херсонського порту – на 30 років.

Очікується, що інвестиції в порт "Ольвія" складуть 17,3 млрд грн, в херсонський порт – 1,4 млрд грн. Залучені кошти планується направити переважно на оновлення інфраструктури портів та їх розвиток.

В "Ольвії" протягом перших трьох років планується побудувати новий зерновий термінал потужністю 2 млн тонн/рік (інвестиції 1,56 млрд грн), а в морпорту "Херсон" провести невідкладне оновлення активів (інвестиції 216 млн грн).

Нагадаємо: