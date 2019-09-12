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Рада відтермінувала штрафи для "євробляхерів"

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо відтермінування застосування штрафів до власників автомобілів на іноземній реєстрації за порушення митного режиму перебування таких авто в Україні.

 За законопроєкт №1030 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України" у цілому з техніко-юридичними правками проголосували 284 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

Згідно з пояснювальною запискою, власникам незареєстрованих автомобілів дається ще 90 днів на розмитнення транспортних засобів, тобто пільговий період збільшується з 270 до 360 днів — до 20 листопада 2019 року.

По закінченні цього терміну наступає посилена відповідальність за порушення при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту на території України. 

Автори законопроєкту наголошують, що це останнє відтермінування для власників автомобілів на іноземній реєстрації.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт №1030 до Верховний Ради 29 серпня і визначив його як невідкладний.
  • 22 серпня 2019 року в Україні офіційно набули чинності штрафи для "євробляхерів". За новими правилами, в разі перевищення терміну доставлення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо термін перевищено більш як на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектації авто розмір штрафу становить 170 тис. грн або передбачено конфіскацію таких авто.

 

Верховна Рада Законопроєкт євробляхи