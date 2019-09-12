Рада відтермінувала штрафи для "євробляхерів"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо відтермінування застосування штрафів до власників автомобілів на іноземній реєстрації за порушення митного режиму перебування таких авто в Україні.
За законопроєкт №1030 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України" у цілому з техніко-юридичними правками проголосували 284 народних обранців, інформує БІЗНЕС.
Згідно з пояснювальною запискою, власникам незареєстрованих автомобілів дається ще 90 днів на розмитнення транспортних засобів, тобто пільговий період збільшується з 270 до 360 днів — до 20 листопада 2019 року.
По закінченні цього терміну наступає посилена відповідальність за порушення при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту на території України.
Автори законопроєкту наголошують, що це останнє відтермінування для власників автомобілів на іноземній реєстрації.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт №1030 до Верховний Ради 29 серпня і визначив його як невідкладний.
- 22 серпня 2019 року в Україні офіційно набули чинності штрафи для "євробляхерів". За новими правилами, в разі перевищення терміну доставлення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо термін перевищено більш як на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектації авто розмір штрафу становить 170 тис. грн або передбачено конфіскацію таких авто.