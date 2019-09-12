Рада відтермінувала штрафи для "євробляхерів"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо відтермінування застосування штрафів до власників автомобілів на іноземній реєстрації за порушення митного режиму перебування таких авто в Україні.

За законопроєкт №1030 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України" у цілому з техніко-юридичними правками проголосували 284 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

Згідно з пояснювальною запискою, власникам незареєстрованих автомобілів дається ще 90 днів на розмитнення транспортних засобів, тобто пільговий період збільшується з 270 до 360 днів — до 20 листопада 2019 року.

По закінченні цього терміну наступає посилена відповідальність за порушення при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту на території України.

Автори законопроєкту наголошують, що це останнє відтермінування для власників автомобілів на іноземній реєстрації.

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