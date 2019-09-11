ФОПи 2-4 груп зобов'язали переходити на касові апарати

Верховна Рада України підтримала пакет законів про використання касових апаратів (РРО) у торгівлі. Вони, зокрема, зобов`язують всі інтернет-магазини переходити на касові апарати, а для фізосіб-підприємців з оборотом до 1 млн на рік встановлюється перехідний період до 2021 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на AIN.ua.

Зазначається, що наразі РРО зобов'язані використовувати ФОПи на єдиному податку 2-4 груп у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з доходом більше 1 мільйона гривень на рік.

Відповідно до законодавчих змін, обмежень за розміром доходу більше не буде.

З 1 січня 2021 року ФОПи на єдиному податку 2-4 груп будуть зобов'язані використовувати РРО або ПРРО. Ці правила, як і раніше, будуть стосуватися суб'єктів господарювання в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які розраховуються в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг).

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Ці правила не будуть стосуватися:

- ФОПів на єдиному податку 1 групи;

- суб'єктів господарювання, які розраховуються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача, без використання електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо;

- суб'єктів господарювання, чия діяльність не підпадає під Класифікатор ДФС (переважно, це виробники);

- суб'єктів господарювання, чия діяльність підпадає під дії винятків, передбачених ст. 9 Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій".

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