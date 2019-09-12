Війна з "монстрами": Мер Києва пояснив, кого стосуватиметься мораторій на будівництво

Мораторій на будівництво в столиці, який може затвердити Київрада, стосуватиметься лише нових забудов і об’єктів, що зводяться із порушенням закону.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Хочу наголосити: якщо Київрада ухвалить таке рішення і запровадить мораторій, стосуватиметься він виключно нової забудови та документів на неї. Тобто, йдеться про те, що до нового року не розпочинатимуть зводити нові житлові, комерційні об’єкти (крім соціальної інфраструктури). Розпочатого законного будівництва чи об’єктів, що мають бути законно введені в експлуатацію, мораторій не стосуватиметься. Об’єкти ж, що зводяться без документації, або щодо яких документація скасована – в експлуатацію введені не будуть", – наголосив мер.

Він закликав не зважати на провокаторів і маніпуляторів, які в угоду забудовникам намагаються розповсюджувати брехливу інформацію.

"Ми налаштовані навести лад із забудовою в столиці. Щоб зненацька, на ділянках, отриманих за часів Омельченка та Черновецького, не виростали монстри. Щоб забудовники через суди не змушували місто видавати містобудівні умови, щоб не велося будівництво на арештованих земельних ділянках. Щоб все будівництво відбувалося виключно законно і з врахуванням інтересів громади Києва", – заявив Кличко.

Він додав, що пропонуватиме Київраді ухвалити це рішення за основу і за тиждень опрацювати пропозиції до нього, щоб знівелювати можливі негативні наслідки для громадян, у тому числі підприємців.

Нагадаємо, 10 вересня на сайті Київради був оприлюднений проєкт рішення щодо введення мораторію на нове будівництво та реконструкцію у столиці України. Цим документом передбачається провести до 31 грудня інвентаризацію об’єктів нового будівництва або реконструкції зі зміною зовнішніх параметрів на території столиці.

Результати інвентаризації будуть відображатися на порталі Центру моніторингу забудови Києва. Також передбачається введення тимчасового мораторію на здійснення підготовчих і будівельних робіт на період проведення інвентаризації.