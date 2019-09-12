"Це тиск і дискредитація банку": СЕО "ПриватБанку" відреагував на обшук

Обшуки у Центральному офісі "ПриватБанку" проводило Соборне відділення поліції міста Дніпра. У банку розцінюють ці дії правоохоронців як спроби тиску і дискредитації.

Цю інформацію підтвердили в пресслужбі банку, інформує БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".

У "ПриватБанку" розповіли, що напередодні о 12:00 в його головний офіс у Дніпрі прибула група осіб за підтримки спецназу поліції для проведення обшуку за ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпра.

"Ухвалу суду було видано в понеділок, 09.09.2019, підставою стало нібито перевищення посадовими особами банку своїх повноважень під час укладення договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими та консалтинговими компаніями. Також викликає стурбованість, що під обґрунтуванням нібито "незаконності" залучення рекрутингових компаній районний відділ поліції, поліція області та місцева прокуратура намагається вилучити всі документи, пов’язані з юридичним захистом банку", — заявили у фінустанові.

Водночас глава правління "ПриватБанку" Петро Крумханзл на пресконференції в Дніпрі заявив, що все частіше дії правоохоронців виглядають як спроби тиску і дискредитації банку. "Ми не хочемо спекулювати і йти шляхом теорій змови, але нас турбує позиція деяких правоохоронних органів по банку. Банк беззаперечно виконує всі норми закону і завжди співпрацює з правоохоронними органами. Але маємо визнати, що все частіше дії правоохоронців виглядають як спроби тиску та дискредитації банку", — сказав він.

Він наголосив, що "ПриватБанк" готовий аргументувати і відстоювати свою позицію в судах. Крумханзл також запевнив, що банк працює в звичайному режимі.

Крім того, він повідомив, що за 8 місяців поточного року чистий прибуток "Приватбанку" становив 25,8 млрд грн, що майже втричі перевищує прибуток за підсумками аналогічного періоду 2018 року.

За його даними, чистий комісійний дохід банку за вісім місяців становить 11,6 млрд грн, а його частка в доходах банку — 45,1%. "Зростання комісійного доходу є результатом збільшення кількості активних клієнтів і транзакцій онлайн-банку Приват24", — пояснив глава правління.

Нагадаємо, 11 вересня поліція прийшла проводити обшук у Центральному офісі націоналізованого "Приватбанку".