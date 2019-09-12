В уряді Гончарука — нові призначення

Кабінет міністрів України призначив дев'ятьох заступників міністрів і призначив 14.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 вересня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Кабміну.

У Міністерство розвитку громад і територій призначені:

Дмитро Живицький, перший заступник міністра

В'ячеслав Негода, заступник міністра

У Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства призначені:

Світлана Панаіотіді, заступник міністра

Дмитро Романович, заступник міністра

У Міністерство освіти і науки призначені:

Юрій Полюхович, перший заступник міністра

Любомира Мандзій, заступник міністра

Максим Ярмистий, заступник міністра

У Міністерство охорони здоров'я призначені:

Андрій Семиволос, перший заступник міністра

Михайло Загрійчук, заступник міністра

Младена Качурець, заступник міністра

Олена Симоненко, заступник міністра з питань європейської інтеграції

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У Міністерство соціальної політики призначені:

Віталій Музиченко, заступник міністра

Наталя Ненюченко, заступник міністра

У Міністерство юстиції призначені:

Валерія Коломієць, заступник міністра

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Людмили Дараган.

Також уряд звільнив дев'ятьох заступників міністрів:

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:

Тетяну Максимець — з посади першого заступника міністра

Михайла Близнюка — з посади заступника

Юлію Підкоморну — з посади заступника міністра

Анатолія Корзуна — з посади заступника міністра

У Міністерстві оборони:

Олега Шевчука — з посади заступника міністра

У Міністерстві освіти і науки:

Павла Хобзея — з посади першого заступника міністра

Володимира Карандія — з посади заступника міністра

Юрія Рашкевича — з посади заступника міністра

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

В'ячеслава Негоду — з посади першого заступника міністра.

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