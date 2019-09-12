В уряді Гончарука — нові призначення

Кабінет міністрів України призначив дев'ятьох заступників міністрів і призначив 14.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 вересня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Кабміну.
У Міністерство розвитку громад і територій призначені:
Дмитро Живицький, перший заступник міністра
В'ячеслав Негода, заступник міністра
У Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства призначені:
Світлана Панаіотіді, заступник міністра
Дмитро Романович, заступник міністра
У Міністерство освіти і науки призначені:
Юрій Полюхович, перший заступник міністра
Любомира Мандзій, заступник міністра
Максим Ярмистий, заступник міністра
У Міністерство охорони здоров'я призначені:
Андрій Семиволос, перший заступник міністра
Михайло Загрійчук, заступник міністра
Младена Качурець, заступник міністра
Олена Симоненко, заступник міністра з питань європейської інтеграції
Читайте також: "Перші без совка в голові". Як бізнес та експерти відреагували на новий уряд
У Міністерство соціальної політики призначені:
Віталій Музиченко, заступник міністра
Наталя Ненюченко, заступник міністра
У Міністерство юстиції призначені:
Валерія Коломієць, заступник міністра
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Людмили Дараган.
Також уряд звільнив дев'ятьох заступників міністрів:
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:
Тетяну Максимець — з посади першого заступника міністра
Михайла Близнюка — з посади заступника
Юлію Підкоморну — з посади заступника міністра
Анатолія Корзуна — з посади заступника міністра
У Міністерстві оборони:
Олега Шевчука — з посади заступника міністра
У Міністерстві освіти і науки:
Павла Хобзея — з посади першого заступника міністра
Володимира Карандія — з посади заступника міністра
Юрія Рашкевича — з посади заступника міністра
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:
В'ячеслава Негоду — з посади першого заступника міністра.
Нагадаємо:
- Верховна Рада 9-го скликання 29 серпня призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Також парламент затвердив склад нового уряду.
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про намір перевірити ефективність роботи деяких відомств. Зокрема, він повідомив, що у найближчі місяці будуть звільнені очільники Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру.
- 4 вересня Кабінет міністрів України звільнив велику кількість заступників міністрів попереднього складу уряду.