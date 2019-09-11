Українські ОВДП продаватимуть на міжнародних е-платформах

Національний банк та Міністерство фінансів погодили зміни до положень НБУ, якими дозволили продавати облігації внутрішньої державної позики на міжнародних електронних майданчиках.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Зазначається, що наразі держоблігації продають через електронну платформу "ОВДП-online", однак надалі планують продавати державні цінні папери на визнаних у світі майданчиках. При цьому "ОВДП-online" продовжить своє функціонування як резервна платформа.

Зазначеними змінами також розширено коло учасників аукціонів з розміщення ОВДП, зокрема за рахунок первинних дилерів, які не є депозитарними установами.

За словами заступника міністра фінансів України Василя Шкуракова, розміщення ОВДП на міжнародних електронних торговельних платформах наблизить процес проведення аукціонів на первинному ринку до міжнародних стандартів та спростить доступ до нього для великих міжнародних гравців ринку капіталу.

"У планах Міністерства фінансів та Національного банку — сконцентрувати розміщення на сучасних IT-платформах, які уможливлять швидке і зручне проведення операцій з розміщення ОВДП, і у перспективі дозволять розширити коло первинних дилерів завдяки залученню іноземних учасників", — зазначили у Нацбанку.

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