Рада схвалила законопроєкт про географічні бренди

За законопроєкт №1065 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень" проголосували 310 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Цей документ є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію з ЄС. Він забезпечить захист іноземних географічних зазначень та створить підстави для створення таких зазначень в Україні.

Законопроєкт пропонує:

- надати нове визначення термінів "географічне зазначення", "назва місця походження товару";

- уточнити умови надання правової охорони географічному зазначенню та підстави для відмови в надані такої охорони;

- визначити умови надання правової охорони омонімічному географічному зазначенню;

- уточнити коло осіб, які мають право на державну реєстрацію географічного зазначення; переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;

- удосконалити порядок проведення експертизи заявок на географічні зазначення;

- визначити вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється зазначення;

- уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень тощо.

Як зазначила автор законопроєкту Роксолана Підласа, українські назви-бренди отримають правовий захист в Європейському Союзі. Їх перелік наразі формується. У ньому буде, наприклад, гуцульська овеча бринза, мелітопольська черешня, закарпатське вино, карпатський мед.

Нагадаємо, українські виробники сиру фета з 2023 року змушені будуть відмовитися від цієї назви, адже вона є захищеним географічним зазначенням.

Довідка: Географічне зазначення — це позначення, яке ідентифікує товар (послугу) як такий, що походить із території певного географічного місця (країни, регіону чи місцевості на території країни або іншого географічного об'єкта) та має певну якість, репутацію чи характеристики, істотно зумовлені цим географічним місцем, зокрема його природними умовами, чи людський фактор або поєднання природних умов і людського фактора.

Прикладами позначень товарів, які мають однакові специфічні властивості на всій території країни, можуть бути бразильська кава, швейцарський сир, грузинське вино, болгарська трояндова олія, оливки з Іспанії тощо.