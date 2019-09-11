Кредитування української економіки загальмувалося

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам станом на 1 вересня збільшився на 0,6% до 1 015,2 млрд грн.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українські Новини".

Згідно з даними регулятора, з початку року обсяг кредитування економіки скоротився на 5,4%, з 1 073,1 млрд грн.

Гривневі кредити юрособам за серпень зросли на 1% з 456,7 млрд грн до 461,1 млрд грн.

Кредитування бізнесу в іноземній валюті за минулий місяць скоротилося на 0,3% з 346,5 млрд грн до 345,4 млрд грн.

Кредити населенню за серпень зросли на 1,1% до 205,8 млн грн.

Процентні ставки в серпні за гривневими кредитами для бізнесу знизилися на 0,1 п. п. до 18,1%, для населення збільшилися на 2,5 п. п. до 36,1%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу збільшилися на 0,2 п. п. до 5,4%.

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