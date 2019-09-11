Кредитування української економіки загальмувалося

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам станом на 1 вересня збільшився на 0,6% до 1 015,2 млрд грн.
Про це свідчать оперативні дані Національного банку, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українські Новини".
Згідно з даними регулятора, з початку року обсяг кредитування економіки скоротився на 5,4%, з 1 073,1 млрд грн.
Гривневі кредити юрособам за серпень зросли на 1% з 456,7 млрд грн до 461,1 млрд грн.
Кредитування бізнесу в іноземній валюті за минулий місяць скоротилося на 0,3% з 346,5 млрд грн до 345,4 млрд грн.
Кредити населенню за серпень зросли на 1,1% до 205,8 млн грн.
Процентні ставки в серпні за гривневими кредитами для бізнесу знизилися на 0,1 п. п. до 18,1%, для населення збільшилися на 2,5 п. п. до 36,1%.
За валютними кредитами ставки для бізнесу збільшилися на 0,2 п. п. до 5,4%.
Нагадаємо:
- За даними Нацбанку, за 2018 рік кредитний портфель банків у національній валюті за рік зріс на 8,1% до 616 млрд грн. Найактивніше у минулому році банки розвивали споживче кредитування. Завдяки цьому портфель гривневих кредитів населенню за рік зріс на 31,4% до 135,4 млрд грн, перевищивши обсяг портфелю у докризовий період. Портфель гривневих кредитів бізнесу за минулий рік збільшився на 2,7% до 478,5 млрд грн. Також у 2018 році зросли залишки за кредитами в іноземній валюті – на 6,7% до $14,4 млрд.
- За даними Bloomberg, в Україні кредити залишаються найдорожчими в Східній Європі.
- За даними агентства Standard & Poors, частка проблемних кредитів в Україні в кілька разів перевищує показники інших пострадянських країн.