Банки зобов'яжуть показувати справжні кредитні ставки

Верховна рада України схвалила у першому читанні законопроєкт № 1085-1 про захист прав споживачів фінансових послуг, який зобов'язує банки розкривати інформацію про реальні кредитні ставки та комісії, які сплачують споживачі при отриманні кредитів.

За документ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" проголосували 309 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

Метою законопроєкту є створення належної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, усунення прогалин та неузгодженостей у чинній системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів, в тому числі у законі "Про споживче кредитування".

Законопроєкт передбачає:

- запровадження відповідальності фінансових установ за порушення прав споживачів фінпослуг.

- надання уповноваженим органам право застосовувати до фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, що надають фінпослуги, заходи впливу та накладати на посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб – підприємців, які надають фінансові послуги, адміністративні стягнення;

- диспозиції відповідних норм Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити нормами, які чітко визначають певні порушення прав споживачів фінансових послуг як склад адміністративного правопорушення;

- внесення змін до Закону "Про споживче кредитування", якими передбачається розширити поняття загальних витрат за споживчим кредитом шляхом включення до нього усіх витрат споживача, включаючи додаткові та супутні послуги третіх осіб;

- уточнення норми Закону щодо укладення договору про споживчий кредит у вигляді електронного документа та використання електронного підпису до та під час підписання такого договору, а також у разі внесення змін до нього;

- запровадження однакових правил для банків та небанківських установ у сфері реклами фінансових послуг та надання інформації про них;

- запровадження однакових вимог до реклами послуг (положення Закон "Про рекламу" щодо реклами у сфері фінансових послуг пропонується викласти у новій редакції), до договорів про надання фінансових послуг, щодо розкриття інформації банками та небанківськими фінансовими установами та однакову відповідальність за порушення прав споживачів фінансових послуг.

"Це дозволить споживачам краще порівнювати різні фінансові продукти, а також створить однакові конкурентні умови для самих фінансових установ", – кажуть автори ініціативи.

У Національному банку України привітали відповідне рішення парламенту. "Законопроєкт пропонує зобов’язати фінансові установи розкривати на своїх сайтах та у рекламі інформацію про реальну вартість фінансових продуктів та послуг. Це захистить українців від оманливо вказаних процентних ставок за кредитами", – йдеться у повідомленні НБУ.