Рада підтримала створення єдиної е-системи у сфері будівництва

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Відповідний документ №1081 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" підтримали 306 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

"Метою і завданнями прийняття законопроєкту є покращення якості надання адміністративних та інших визначених законом послуг у сфері будівництва, зниження корупційних ризиків при їх наданні, забезпечення публічності надання таких послуг", — йдеться в пояснювальній записці.

Так, законопроєкт передбачає:

- створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру;

- подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі цілодобово 7 днів на тиждень;

- скорочення переліку документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва;

- запровадження електронної взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами, суб’єктами надання адміністративних послуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна".

- запровадження отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі, отримання паперового примірника лише за бажанням;

- оплата адміністративних послуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи;

- запровадження ідентифікатора об’єкта будівництва та завершеного будівництвом об’єкта, який буде незмінними протягом життєвого циклу об’єкта;

- включення до електронної системи контрольних примірників будівельних норм, обов’язкових для виконання національних стандартів, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону;

- запровадження відкритого доступу до інформації, яка міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи;

- запровадження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.

Автори ініціативи очікують, що ці запропоновані нововведення забезпечать скорочення термінів надання адмінпослуг; підвищить якість надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва; знизить корупційні ризики та забезпечить публічність при наданні адмінпослуг у сфері будівництва; надасть відкритість та доступність інформації про учасників будівництва, його стан, життєвий цикл об’єктів будівництва; підвищить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business за напрямком "Отримання дозволу на будівництво".

Бізнесмен, ексзаступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе привітав ухвалення цього законопроєкту.