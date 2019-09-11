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Уряду Гончарука запропонували "легкий" сценарій фінансування інфраструктури

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Експерти інфраструктурної галузі звернулись до Кабінету Міністрів із пропозицією щодо розвитку та джерел фінансування інфраструктури України.

Про це йшлося на пресконференції "Як Уряду заощадити 120 млрд грн на рік. Швидкі перемоги для України в інфраструктурі: залізничні, морські, річкові, дорожні та авіаційні перевезення", інформує БІЗНЕС з посиланням на Український інститут майбутнього.

Експерти проаналізували кожну галузь інфраструктури і порахували, скільки кожна з них потребує інвестицій, а також знайшли джерела для їх фінансування.

Так, за словами директора програми "Інфраструктура майбутнього" Українського інституту майбутнього Володимира Шульмейстера, щорічна потреба у фінансуванні доріг складає 100 млрд грн, на "небо" потрібно виділяти 12 млрд грн на рік, на розвиток річкової інфраструктури (без барж, суден та буксирів) – мінімум 500 млн грн, на морську галузь – приблизно 25 млрд грн (на днопоглиблення, причальні стінки), на залізницю – понад 70 млрд грн.

Він також назвав два джерела фінансування вказаних галузей. "Перше джерело фінансових надходжень – коли компанія сама створює прибуток... Друге – інвестиції в кожну з галузей. Потенціал компаній держсектору – величезний. Необхідно зупинити корупцію і розкрадання та кардинально змінити підхід до управління держкомпаніями і показати інвесторам, що в країні відбулись реальні зміни. Для цього потрібна зміна людей, які приймають рішення. Це дасть галузям інфраструктури інвестиції в розмірі 125 млрд грн на рік. Це 50% необхідного галузі", – зазначив експерт.

При цьому він наголосив, що це "найлегший" сценарій для України. "Це сценарій при 2-3% росту ВВП в рік. У випадку, якщо ми будемо рости на 5-7%, відповідно, потреба в інвестуванні кожної галузі буде значно більшою, тому що потрібно буде справлятися з більшим товаропотоком та більш амбіційними транспортними завданнями", – сказав Шульмейстер. 


Нагадаємо:

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