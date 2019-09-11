Уряду Гончарука запропонували "легкий" сценарій фінансування інфраструктури

Про це йшлося на пресконференції "Як Уряду заощадити 120 млрд грн на рік. Швидкі перемоги для України в інфраструктурі: залізничні, морські, річкові, дорожні та авіаційні перевезення", інформує БІЗНЕС з посиланням на Український інститут майбутнього.

Експерти проаналізували кожну галузь інфраструктури і порахували, скільки кожна з них потребує інвестицій, а також знайшли джерела для їх фінансування.

Так, за словами директора програми "Інфраструктура майбутнього" Українського інституту майбутнього Володимира Шульмейстера, щорічна потреба у фінансуванні доріг складає 100 млрд грн, на "небо" потрібно виділяти 12 млрд грн на рік, на розвиток річкової інфраструктури (без барж, суден та буксирів) – мінімум 500 млн грн, на морську галузь – приблизно 25 млрд грн (на днопоглиблення, причальні стінки), на залізницю – понад 70 млрд грн.

Він також назвав два джерела фінансування вказаних галузей. "Перше джерело фінансових надходжень – коли компанія сама створює прибуток... Друге – інвестиції в кожну з галузей. Потенціал компаній держсектору – величезний. Необхідно зупинити корупцію і розкрадання та кардинально змінити підхід до управління держкомпаніями і показати інвесторам, що в країні відбулись реальні зміни. Для цього потрібна зміна людей, які приймають рішення. Це дасть галузям інфраструктури інвестиції в розмірі 125 млрд грн на рік. Це 50% необхідного галузі", – зазначив експерт.

При цьому він наголосив, що це "найлегший" сценарій для України. "Це сценарій при 2-3% росту ВВП в рік. У випадку, якщо ми будемо рости на 5-7%, відповідно, потреба в інвестуванні кожної галузі буде значно більшою, тому що потрібно буде справлятися з більшим товаропотоком та більш амбіційними транспортними завданнями", – сказав Шульмейстер.





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