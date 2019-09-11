У "ПриватБанку" влаштували обшук

Поліція проводить обшуки у Центральному офісінаціоналізованого "Приватбанку".
Про це повідомили в пресслужбі банку, інформує БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".
"А ви говорите українська держава неповоротка. Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного Приватбанку. Можуть працювати, коли хочуть. Захист бізнесу по-українськи. Держава як може намагається захистити українського підприємця від судового свавілля в Лондоні і США", — написав у Facebook інвестбанкір Сергій Фурса.
Нагадаємо:
- 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".
- Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.
- 20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.
- Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку", які зрештою об`єднали в один.
- 24 травня Нацбанк України подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адмінсуду Києва, які стосуються справи "ПриватБанку".
- У червні Нацбанк подав скаргу до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду на рішення судів, якими скасовано розпорядження регулятора про проведення перевірки у "ПриватБанку" напередодні його денаціоналізації.