У "ПриватБанку" влаштували обшук

Про це повідомили в пресслужбі банку, інформує БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".

"А ви говорите українська держава неповоротка. Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного Приватбанку. Можуть працювати, коли хочуть. Захист бізнесу по-українськи. Держава як може намагається захистити українського підприємця від судового свавілля в Лондоні і США", — написав у Facebook інвестбанкір Сергій Фурса.

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