Рада підтримала законопроєкт, що скасовує податок на інвестиції

Народні депутати схвалили за основу проєкт закону № 1059, який скасовує пайовий внесок у розвиток інфраструктури міста та спрямований на поліпшення інвестиційного клімату України

За відповідний документ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" проголосували 290 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

Законопроєктом пропонується внести зміни до низки Кодексів та законів України.

Так, у сфері захисту прав акціонерів документ передбачає:

- відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, укладеним на неринкових умовах, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами;

- включення питання про вибір незалежного аудитора публічного акціонерного товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;

- поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50% акцій товариства;

- розширення переліку правочинів, які вважаються правочинами із заінтересованістю;

У сфері правосуддя забезпечується можливість витребовування господарським судом групи однотипних доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного документа, що витребовується), а також впроваджується стандарт доказування "більшої вірогідності" в господарських справах.

У сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань проєкт закону передбачає:

- зобов’язання може бути забезпечене шляхом передання кредиторові у довірчу власність майна — об’єкта забезпечення;

- кредитор виступає власником майна (на відміну від застави) та може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань;

- об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення стягнення на майно на кілька років);

- боржникам надаються певні гарантії, які зменшують ризики зловживання кредиторами (довірчими власниками) своїми правами;

- статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов’язання.

У сфері будівництва — скасовується обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту, який ще називають податком на інвестиції.

Народний депутат від фракції "Слуги народу" Олена Шуляк під час обговорення ініціативи зауважила, що майже всі країни Європи відмовились від цього механізму, і на сьогодні саме пайовий внесок і є перепоною залучення інвестицій.

У сфері договорів застави земельних ділянок — скасовується обов'язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу;.

У сфері діяльності товариств з обмеженою відповідальністю — визначаються особливості створення та діяльності товариств з обмеженою відповідальністю, що діють на підставі модельного статуту.