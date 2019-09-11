В Україні штрафуватимуть за перевантажені фури

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає штрафи за перевищення габаритно-вагових норм транспортними засобами.

Законопроєкт №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" підтримав 331 народний депутат, інформує БІЗНЕС.

Мета документу — запобігання передчасному руйнуванню автомобільних доріг перевантаженим транспортом. Автори законодавчої ініціативи наголошують, що 97% автомобільних доріг вже втратили несучу здатність, дорожнє покриття деформовано і зруйновано, а штучні споруди знаходяться в аварійному стані. Тим часом все більша кількість фур здійснює перевезення з порушенням вагових обмежень.

Як варіант боротьби з цим явищем пропонується запровадити штрафи:

- від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- понад 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Адміністративну відповідальність за правопорушення нестиме відповідальна особа -– або керівник компанії, за яким зареєстрований автомобіль, або виконуючий повноваження керівника такої компанії.

Крім того, змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується покласти відповідальність на посадових осіб центрального органу виконавчої влади за невиконання водіями вантажних автомобілів габаритно-вагових норм.

Гроші, отримані від штрафів, будуть зараховуватися до державного дорожнього фонду України.

Також автори законопроєкту зазначають, що на балансі "Укртрансбезпеки" перебувають 34 переносних вагових комплекси, які дають змогу перевірити всього 272 тис. авто на рік, що становить менше 1% від всього великовантажного автотранспорту. Тому вони пропонують впровадити автоматичну фіксацію відповідних порушень

"Діюча система не спроможна забезпечити здійснення заходів габаритно-вагового контролю на належному рівні. Впровадження автоматичної фіксації відповідних порушень забезпечить підвищення рівня контролю, підрахунку трафіку руху та матиме позитивний вплив на забезпечення безпеки дорожнього руху та збереження автомобільних доріг", – йдеться у пояснювальній записці.