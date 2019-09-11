Гармонізація з ЄС: що отримає бізнес…

Тетяна Лісовська

Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу – це не…

Ігор Макієвський

А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

11
Ср., вер.
13 Нові матеріали

Зеленський зустрівся з Коломойським — говорили про бізнес

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом, екс-головою Дніпропетровської ОДА Ігорем Коломойським.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили питання ведення бізнесу в Україні, а також питання енергетичної сфери.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський Ігор Коломойський