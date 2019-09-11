Зеленський зустрівся з Коломойським — говорили про бізнес

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом, екс-головою Дніпропетровської ОДА Ігорем Коломойським.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що учасники зустрічі обговорили питання ведення бізнесу в Україні, а також питання енергетичної сфери.
Нагадаємо:
- На початку червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонує бізнесу інвестувати в інфраструктуру Донбасу.
- 20 червня під час зустрічі з бізнесом Зеленський запропонував українському бізнесу взяти участь у масштабному проєкті з відновлення Донбасу, вартість якого, за попередніми підрахунками, складає 300 млрд грн.