В Україні пропонують виготовляти тушонку з м`яса, ураженого вірусом АЧС

Асоціація тваринників України (АТУ) звернулася до президента Володимира Зеленського щодо внесення змін до Інструкції з боротьби з африканською чумою свиней для впровадження механізму переробки м'яса з постраждалих від АЧС господарств на тушонку.
Про це повідомила голова асоціації Ірина Паламар, інформує БІЗНЕС з посиланням на Agropolit.com.
За її словами, таку практику використовують у Польщі. "Ще одним напрямом, який ми хочемо реалізувати в межах угоди про ЗВТ, є експорт до ЄС нашої яловичини, яка є досить конкурентною як за якістю, так і за ціною", — зазначила Паламар.
Нагадаємо:
- У серпні 2019 року голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар повідомила, що українці 4 роки поспіль, відколи в Україну була занесена африканська чума свиней, споживають м'ясо із збудником АЧС. Адже випадки спалахів хвороби господарства приховують, і м'ясо від інфікованих тварин, замість утилізації, потрапляє на полиці магазинів та стихійні ринки. За її словами, тушонка, вироблена з ураженого м’яса, є абсолютно безпечною як для споживання людиною, так і з погляду біобезпеки.
- Нова Інструкція з профілактики та боротьби з АЧС була ухвалена наказом Мінагрополітики України від 7 березня 2017 року. У ній прописані запобіжні заходи в зоні захисту. Зокрема, Інструкцією передбачено наступні зміни: 1. Запровадження компартменталізації з АЧС (розподіл господарств за ступенем біозахисту); 2. Серед вимог до господарств з високим статусом біобезпеки – термічна обробка кормів передбачена лише у випадках, якщо вони містять інгредієнти тваринного походження; 3. У випадку перезапуску свиноферми після спалаху АЧС значно знижена кількість "тестового" поголів’я – не 5% від загальної проектної потужності ферми, а не менше 3 свиней в кожному виробничому приміщенні.