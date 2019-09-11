В Україні пропонують виготовляти тушонку з м`яса, ураженого вірусом АЧС

Асоціація тваринників України (АТУ) звернулася до президента Володимира Зеленського щодо внесення змін до Інструкції з боротьби з африканською чумою свиней для впровадження механізму переробки м'яса з постраждалих від АЧС господарств на тушонку.

Про це повідомила голова асоціації Ірина Паламар, інформує БІЗНЕС з посиланням на Agropolit.com.

За її словами, таку практику використовують у Польщі. "Ще одним напрямом, який ми хочемо реалізувати в межах угоди про ЗВТ, є експорт до ЄС нашої яловичини, яка є досить конкурентною як за якістю, так і за ціною", — зазначила Паламар.

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