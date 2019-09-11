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Гривня оновила трирічний максимум

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Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 11 вересня на рівні 24,88 гривні за долар.

Про це свідчать дані регулятора, інформує БІЗНЕС.

Курс гривні до євро встановлений на рівні 27,47 грн (на 10 вересня — 27,61 гривні).

Таким чином, офіційний курс гривні до долара оновив трирічний історичний максимум, встановлений 1 серпня поточного року на рівні 25,02 грн / долар.

В останній раз курс гривні був нижчим лише 14 серпня 2016 року – 2485,041 грн/ долар.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, за останні 12 місяців українська гривня зміцнилася чи не найбільше з-поміж решти валют світу, поступившись лише турецькій лірі.

 

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