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Україна очікує на другий транш від ЄС до кінця року

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Влада України сподівається отримати другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро від Європейського Союзу до кінця 2019 року.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час візиту до Брюсселя, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Радіо Свобода".

Про виділення кредиту в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС йшлося під час переговорів віцепрем'єр-міністра із віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

"Нам дійсно потрібно ухвалити декілька актів законодавства для цього, ми дійсно вже дещо зробили, і сьогодні ми просто пройшлися, бо часу не так багато — нам потрібно отримати цей транш до кінця року. Тому що в нас в цьому році пікові виплати по зовнішній заборгованості, і нам цей транш дуже важливий як підтримка нашого фінансового балансу", — зазначив Кулеба.

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Євросоюз транш