Україна очікує на другий транш від ЄС до кінця року

Влада України сподівається отримати другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро від Європейського Союзу до кінця 2019 року.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час візиту до Брюсселя, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Радіо Свобода".
Про виділення кредиту в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС йшлося під час переговорів віцепрем'єр-міністра із віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.
"Нам дійсно потрібно ухвалити декілька актів законодавства для цього, ми дійсно вже дещо зробили, і сьогодні ми просто пройшлися, бо часу не так багато — нам потрібно отримати цей транш до кінця року. Тому що в нас в цьому році пікові виплати по зовнішній заборгованості, і нам цей транш дуже важливий як підтримка нашого фінансового балансу", — зазначив Кулеба.
Нагадаємо:
- Нову кредитну угоду про залучення 1 млрд євро Україна і ЄС уклали у вересні 2018 року. У грудні 2018 року Євросоюз направив Україні перший транш обсягом 500 млн євро.
- Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що новопризначений Кабінет міністрів планує завершити співпрацю з МВФ після виконання умов програми кредитування.
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україні потрібна програма кредитування на 3-4 роки.
- На початку вересня Нацбанк повідомив, що Україна остаточно розрахувалася з МВФ за програмою stand-by, розпочатої у 2014 році.