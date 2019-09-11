Гончарук побачив прогрес у детінізації української економіки

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи підтримку Верховною Радою низки законопроєктів з економічного блоку реформ, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

"Сьогодні ми стали свідками реального прогресу з детінізації української економіки. Законопроєкти №1053 і №1073 заслуговують на ухвалення з декількох причин. По-перше, ми мотивуємо споживачів отримувати фіскальні чеки. По-друге, вимагаємо за рахунок спрощення і здешевлення процесу застосування РРО все-таки їх використовувати. По-третє, цими заходами підвищуємо рівень захисту прав споживачів", — сказав прем'єр.

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На його думку, підтримка парламентом законопроєкту №1080 дозволить зменшити тиск на бізнес, тим самим стимулювати його до "білого" способу ведення діяльності. За його словами, законопроєкт розроблено з метою гуманізації кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, а також це нівелює можливість тиску службових осіб слідчих органів, які стежать за додержанням податкового законодавства.

Також Гончарук зауважив, що ухвалення законопроєкту №1076 щодо вдосконалення публічних закупівель дозволить розвивати конкурентне середовище у сфері закупівель в Україні. "Більше того, ми гармонізуємо Закон України "Про публічні закупівлі" з Директивами Європейського Союзу з питань закупівель. Це важливо в рамках Угоди про Асоціацію", — наголосив прем’єр.

Окрім цього, парламент підтримав ще одну ініціативу з економічного блоку реформ — законопроєкт №1050. Очільник уряду вважає, що його реалізація сприятиме розвитку малого і середнього підприємництва. "Надмірна регуляція має відійти в минуле", – резюмував Гончарук.

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