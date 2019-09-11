Гончарук побачив прогрес у детінізації української економіки

Верховна Рада підтримала важливі для української економіки законопроєкти, які дозволять країні розвиватися значно швидше.
Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи підтримку Верховною Радою низки законопроєктів з економічного блоку реформ, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.
"Сьогодні ми стали свідками реального прогресу з детінізації української економіки. Законопроєкти №1053 і №1073 заслуговують на ухвалення з декількох причин. По-перше, ми мотивуємо споживачів отримувати фіскальні чеки. По-друге, вимагаємо за рахунок спрощення і здешевлення процесу застосування РРО все-таки їх використовувати. По-третє, цими заходами підвищуємо рівень захисту прав споживачів", — сказав прем'єр.
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Гармонізація з ЄС: що отримає бізнес від нового закону "Про публічні закупівлі"
На його думку, підтримка парламентом законопроєкту №1080 дозволить зменшити тиск на бізнес, тим самим стимулювати його до "білого" способу ведення діяльності. За його словами, законопроєкт розроблено з метою гуманізації кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, а також це нівелює можливість тиску службових осіб слідчих органів, які стежать за додержанням податкового законодавства.
Також Гончарук зауважив, що ухвалення законопроєкту №1076 щодо вдосконалення публічних закупівель дозволить розвивати конкурентне середовище у сфері закупівель в Україні. "Більше того, ми гармонізуємо Закон України "Про публічні закупівлі" з Директивами Європейського Союзу з питань закупівель. Це важливо в рамках Угоди про Асоціацію", — наголосив прем’єр.
Окрім цього, парламент підтримав ще одну ініціативу з економічного блоку реформ — законопроєкт №1050. Очільник уряду вважає, що його реалізація сприятиме розвитку малого і середнього підприємництва. "Надмірна регуляція має відійти в минуле", – резюмував Гончарук.
Нагадаємо:
- 29 серпня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг: № 1053 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг".
- 10 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1073 про "кешбек", законопроєкт №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес", а також законопроєкт №1076, який передбачає нову редакцію закону про публічні закупівлі, та №1050 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
- Члени Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду внести зміни у законопроєкт №1073.