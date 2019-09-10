Рада попередньо схвалила законопроєкт про "кешбек"

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1073 про "кешбек", який передбачає механізм компенсації покупцеві вартості покупки дорожче 100 грн в разі виявлення порушення при проведенні розрахункової операції.

За відповідний документ проголосували 249 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Законопроєкт також передбачає створення інформаційної системи в рамках електронного кабінету для перевірки отриманого покупцем чека і для оформлення скарги на продавця. Такі чеки мають бути фіскальними, тобто зареєстрованими у податковій службі. Це дозволить податківцям отримуватимути інформацію про реальні обороти торговців та їхні реальні прибутки.

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Пропонується, що у разі виявлення незареєстрованих чеків громадяни можуть звернутися до податкової, яка виплатить їм кешбек у розмірі 100% вартості товару. При цьому продавця оштрафують на 150% вартості — решту 50% направлятимуть до бюджету.

Крім того, документ передбачає дворівневу систему перевірки поданих покупцями письмових звернень і скарг: на першому етапі — камеральна перевірка звернення у разі непідтвердження продавцем факту продажу товарів або послуг, на другому — фактична перевірка у разі неявки продавця для її проведення.

Законопроєкт також розширює перелік видів діяльності, для яких застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) є обов'язковим. Проте РРО не буде застосовуватися до платників єдиного податку першої групи.

Нардепи підтримали скорочену підготовку цього документу до другого читання.

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