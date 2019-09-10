Рада попередньо схвалила законопроєкт про "кешбек"

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1073 про "кешбек", який передбачає механізм компенсації покупцеві вартості покупки дорожче 100 грн в разі виявлення порушення при проведенні розрахункової операції.
За відповідний документ проголосували 249 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.
Законопроєкт також передбачає створення інформаційної системи в рамках електронного кабінету для перевірки отриманого покупцем чека і для оформлення скарги на продавця. Такі чеки мають бути фіскальними, тобто зареєстрованими у податковій службі. Це дозволить податківцям отримуватимути інформацію про реальні обороти торговців та їхні реальні прибутки.
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Пропонується, що у разі виявлення незареєстрованих чеків громадяни можуть звернутися до податкової, яка виплатить їм кешбек у розмірі 100% вартості товару. При цьому продавця оштрафують на 150% вартості — решту 50% направлятимуть до бюджету.
Крім того, документ передбачає дворівневу систему перевірки поданих покупцями письмових звернень і скарг: на першому етапі — камеральна перевірка звернення у разі непідтвердження продавцем факту продажу товарів або послуг, на другому — фактична перевірка у разі неявки продавця для її проведення.
Законопроєкт також розширює перелік видів діяльності, для яких застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) є обов'язковим. Проте РРО не буде застосовуватися до платників єдиного податку першої групи.
Нардепи підтримали скорочену підготовку цього документу до другого читання.
Нагадаємо:
- 29 серпня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг: № 1053 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг".
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Члени Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду внести зміни у законопроєкт №1073.