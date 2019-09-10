В Україні запустили онлайн-сервіс щодо перевірок бізнесу

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу BRDO.

Зазначається, що в Україні щороку проводиться близько двохсот тисяч перевірок бізнесу, але картина щодо їх ефективності відсутня. Першим кроком до систематизації інформації у цій сфері стала поява відкритих даних щодо перевірок на Інспекційному порталі у 2017 році.

"Але функцій для ґрунтовного аналізу закономірностей та відхилень усе ще не вистачало...Аналітичний модуль акумулює всю доступну інформацію про перевірки і систематизує дані за допомогою спеціальних фільтрів, що робить його зручним інструментом для підвищення рівня прозорості сфери перевірок", – зазначили в Офісі ефективного регулювання.

Модуль дозволяє підприємцям та громадськості:

отримувати актуальну інформацію як загалом про перевірки та їх результати (чи були перевірки та які, чи зафіксовані порушення, чи накладено санкції тощо), так і про ситуацію щодо будь-якого підприємства;

отримувати зведену інформацію про показники діяльності контрольних органів – кількість перевірок, частоту фіксації порушень, масштаб санкцій, а також – інформацію щодо кожного конкретного органу та навіть інспектора;

формувати різноманітні рейтинги підприємств або контрольних органів – за кількістю перевірок, за кількістю порушень, за розмірами санкцій тощо;

знаходити інформацію про конкретні екстремальні випадки (підприємства з найбільшою кількістю порушень тощо).

Водночас контрольні органи завдяки цьому сервісу мають можливість:

здійснювати моніторинг результатів діяльності як всього органу, так і його територіальних управлінь;

виявляти нетипові ситуації, попереджати корупційні ризики;

формувати інтерактивні звіти.

Модуль доступний на Інспекційному порталі. До його роботи долучилися вже 27 інспекційних органів з-поміж 33 наявних. На порталі опубліковано дані про 250 тис. запланованих і більше 300 тис. результатів уже проведених перевірок за 2018–2019 роки. Інформація оновлюється щодоби і доступна для аналітики.

"Прозора і доступна інформація про перевірки означає більше контролю громадськості за роботою в цій сфері, менше корупційних ризиків і тиску на бізнес, а також кращі умови для діяльності державних органів. Прозорість і підзвітність зрештою сприятиме покращенню умов ведення бізнесу і, як наслідок, зміцненню економіки країни", – прокоментував керівник проєкту USAID/UK aid "Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" Петро Матіяшек.

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