Зеленський зробив попереджувальний сигнал "тіньовим" АЗС

Про це він заявив під час візиту на Рівненщину, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Я знаю, що у Рівненській області працює дуже багато "тіньових", скажімо так, незаконних АЗС. Хочу передати такий сигнал: будь ласка, припиніть це робити в найближчі дні, тому що ми не просто ретельно стежитимемо – ми будемо обмежувати вас у ваших днях свободи", – наголосив Зеленський.

Він також закликав нового очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля звернути увагу на цю проблему.

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