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Зеленський зробив попереджувальний сигнал "тіньовим" АЗС

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Президент України Володимир Зеленський закликав "тіньові" АЗС у Рівненській області припинити свою незаконну діяльність.

Про це він заявив під час візиту на Рівненщину, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Я знаю, що у Рівненській області працює дуже багато "тіньових", скажімо так, незаконних АЗС. Хочу передати такий сигнал: будь ласка, припиніть це робити в найближчі дні, тому що ми не просто ретельно стежитимемо – ми будемо обмежувати вас у ваших днях свободи", – наголосив Зеленський.

Він також закликав нового очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля звернути увагу на цю проблему.

Нагадаємо:

  • З 1 липня 2019 року набули чинності зміни до Податкового кодексу, що передбачають обов'язкове ліцензування діяльності з оптової, роздрібної торгівлі паливом, його зберігання і виробництва. Для отримання ліцензії необхідно пред'явити базовий пакет документів. Серед них —  право власності або користування на земельну ділянку, акт введення об'єкта в експлуатацію, дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки та зареєстрований в податковій касовий апарат.

  • Станом на 15 липня Державна фіскальна служба внесла до Єдиного реєстру 6192 об'єкта, які отримали ліцензію на роздрібну реалізацію палива.

Володимир Зеленський АЗС