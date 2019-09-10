Зеленський зробив попереджувальний сигнал "тіньовим" АЗС

Президент України Володимир Зеленський закликав "тіньові" АЗС у Рівненській області припинити свою незаконну діяльність.
Про це він заявив під час візиту на Рівненщину, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Я знаю, що у Рівненській області працює дуже багато "тіньових", скажімо так, незаконних АЗС. Хочу передати такий сигнал: будь ласка, припиніть це робити в найближчі дні, тому що ми не просто ретельно стежитимемо – ми будемо обмежувати вас у ваших днях свободи", – наголосив Зеленський.
Він також закликав нового очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля звернути увагу на цю проблему.
Нагадаємо:
- З 1 липня 2019 року набули чинності зміни до Податкового кодексу, що передбачають обов'язкове ліцензування діяльності з оптової, роздрібної торгівлі паливом, його зберігання і виробництва. Для отримання ліцензії необхідно пред'явити базовий пакет документів. Серед них — право власності або користування на земельну ділянку, акт введення об'єкта в експлуатацію, дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки та зареєстрований в податковій касовий апарат.
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Станом на 15 липня Державна фіскальна служба внесла до Єдиного реєстру 6192 об'єкта, які отримали ліцензію на роздрібну реалізацію палива.