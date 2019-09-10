Джек Ма залишає ключовий пост в Alibaba

Засновник Alibaba Group Джек Ма офіційно пішов у відставку з поста голови ради директорів китайської компанії і планує присвятити себе філантропії.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

Він пішов у відставку 10 вересня — в день свого 55-річчя. Джека Ма замінить чинний гендиректор Деніел Чжан, який працює в компанії з 2007 року. Своє основне завдання на новій посаді Чжан бачить в тому, щоб "заново винайти роздрібну торгівлю, поки цього не зробив хтось інший".

"На відміну від всесвітньо відомого Джека Ма, новий глава дуже тихий і непомітний, і не любить публічніості — його не знають навіть в Китаї, а батько одного зі співробітників Alibaba прийняв його за прибиральника. Проте це не заважає йому бути таким же амбітним та ідеологічно сильним, як і Ма", — пише видання.

Водночас повідомляється, що Джек Ма остаточно не відійде від справ — до чергових річних зборів акціонерів Alibaba, яке відбудеться в 2020 році, він залишатиметься в складі ради директорів компанії. Також він буде довічним учасником партнерства Alibaba Partnership. Тобто Ма матиме право номінувати, а іноді й призначати просту більшість членів ради директорів.

На думку аналітиків, малоймовірно, що Чжан ухвалюватиме якісь важливі рішення без підтримки Ма.

Нагадаємо, що про намір залишити Alibaba Джек Ма заявив ще у вересні 2018 року. Тоді він повідомив, що хоче зайнятися благодійними проєктами в сфері освіти.

Довідка: Колишній вчитель англійської мови Джек Ма заснував Alibaba в 1999 році. Наразі це найбільша китайська компанія з ринковою капіталізацією $460 млрд.

Статки Джека Ма оцінюють в $41,8 млрд. Його називають другою найбагатшою людиною в Азії — випереджає його лише бізнесмен Мукеш Амбані з Індії.