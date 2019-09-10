Рада підтримала законопроєкт щодо декриміналізації фіктивного підприємництва

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес".
За документ проголосували 365 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.
Зокрема, законопроєктом пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю 205 (фіктивне підприємництво). Автори ініціативи переконані, що це є одним із методів тиску на бізнес, зокрема у контексті проведення податкових перевірок.
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За їхніми словами, порушення кримінальної справи фактично паралізує роботу підприємства, що має негативний вплив в цілому на бізнес-клімат країни.
Водночас пропонується запровадити більш гуманну модель відповідальності за ухилення від сплати податків, а саме підвищити нижню планку притягнення до відповідальності за статтею 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) з 1 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 3 тисяч.
Депутати ухвалили рішення про скорочену процедуру підготовки вказаного законопроєкту до другого читання.
Нагадаємо:
- 29 серпня у Верховну Раду внесли законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес.
- Наприкінці серпня глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про плани внести в Податковий кодекс України щодо покращення адміністрування зміну, яка передбачає збільшення нижнього порогу штрафу за ухилення від сплати податків до 2,4 млн грн.