Рада дала шанс "другій закупівельній революції"

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №1076, який передбачає нову редакцію закону про публічні закупівлі.

Відповідний законопроєкт підтримали 310 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Документ, зокрема, передбачає обов’язковість використання Prozorro при закупівлях від 50 тисяч, що дозволяє вивести з тіні понад 250 тис. закупівель.

Нардеп від "Слуги народу" Роксолана Підласа, яка представляла законопроєкт, повідомила, що зараз 69% "допорогових закупівель" (закупівлі до 200 тисяч грн на рік для товарів і послуг та до 1,5 млн грн для робіт) відбуваються без використання електронної системи закупівель.

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Також передбачається автоматичне відхилення аномально низьких цінових пропозицій (які на понад 40% відрізняються від середньої ціни пропозиції), можливість відхилення пропозиції постачальників, які раніше не виконали умови договору.

Крім того, планується запровадити персональну відповідальність посадових осіб за порушення законодавства у сфері публічних закупівель: штраф від 2 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів (34−170 тисяч грн).

Нагадаємо, 29 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1076, який називають "другою закупівельною революцією".