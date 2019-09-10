Бізнес застерігає владу від тотальної фіскалізації

Члени Української Ради Бізнесу (УРБ) закликають внести зміни у законопроєкт №1073 , який передбачає обов’язкове використання з 2021 року касових апаратів для платників єдиного податку 2-ї та 3-ї групи.

Про це йдеться у заяві УРБ, розповсюдженій серед народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Член Наглядової ради УРБ Надія Бедричук вважає, що таке радикальне розширення фіскалізації розрахункових операцій зводить нанівець цілі законопроєкту і завдає суттєвих збитків малому та мікробізнесу. "Замість зменшення зловживань у торгівлі зростуть корупційні ризики та вибірковість застосування закону. В умовах тотальної фіскалізації не працюватиме механізм кешбеку, адже доведеться охопити перевірками більше мільйона суб’єктів підприємництва, включаючи найдрібніші, що призведе до колапсу системи та зробить неефективними зусилля з контролю за роздрібним продажем", – йдеться у заяві.

Читайте також: Експерти пояснили, чого варто очікувати бізнесу від впровадження програмних РРО

Представники бізнесу попереджають, що ухвалення цього законопроєкту матиме негативний соціальний ефект та викличе збурення у підприємницькому середовищі.

Також з 2020 року законодавці пропонують фіскалізувати реалізацію товарів і послуг в інтернеті, що стосується широкого кола представників малого бізнесу. "Хоча здійснено суттєвий крок до появи цифрових касових апаратів, однак на момент вступу в дію нових правил чимало підприємців будуть змушені купувати ще старі апарати і збільшувати свої витрати на адміністрування", – йдеться в заяві.

Бізнесмени наголошують, що такі зміни не можуть ухвалюватися поспіхом.

Заяву підтримали Асоціація платників податків України, Національна організація роздрібної торгівлі, Українська асоціація прямого продажу, Асоціація приватних роботодавців, Асоціація франчайзингу, Всеукраїнська професійна асоціація підприємців та інші об’єднання, що представляють підприємців малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо: