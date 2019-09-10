Група "Ковальська" попереджає про призупинення виробництва через мораторій "Укрзалізниці"

Введення "Укрзалізницею" заборони на відправку будь-яких вантажів на Південно-Західній дорозі терміном на три доби, починаючи з 10 вересня, призводить до суттєвих втрат групи компаній "Ковальська" та загрожує призупиненням виробництва.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу промислово-будівельної групи "Ковальська".

Зазначається, станом на 9 вересня 254 із 380 власних вагонів промислово-будівельної групи зупинені на маршрутах слідування. "Подібні дії монополіста призводять до суттєвих втрат компанії "Ковальська" та загрожують призупиненням виробництва. Наразі потреби підприємств Групи забезпечені сировиною лише на 25-30%", — йдеться в повідомленні.

У групі "Ковальська" наголошують, що протягом останніх двох місяців ситуація з промисловими вантажами на залізничній дорозі суттєво погіршилася і стала катастрофічною. Зазначається, що інфраструктурні проблеми на залізниці виникають не вперше, проте навіть після багатьох спроб бізнесу вплинути на ситуацію кардинальних змін не відбулося.

"У 2016 році ми прийняли рішення придбати власний парк вагонів, оскільки "Укрзалізниця" неспроможна була забезпечити якісні послуги з доставки. Незважаючи на наявність власних 380 вагонів, ми залучаємо ще додатково 600-700 вагонів на місяць. Причина — низька оборотність вагонів", — зазначив генеральний директор ПБК "Ковальська" Сергій Пилипенко.

За даними групи, на ділянці Кам'янець-Подільський-Київ (біля 450 км) за останні 2-3 роки середній оборот вагонів зріс у 4 рази — до 16 діб (при нормативі 3-4 дні). На ділянці Коростень-Київ (біля 200 км) оборот власних вагонів складає 6-7 днів (при нормативі 3 доби).

За необхідності група "Ковальська" могла отримувати щодня 160-170 вагонів сировини (щебеню та цементу), за останні три дні прийшло лише 60. "Запасів може не вистачити на найближчі три дні дії мораторію на перевезення. Монополія "Укрзалізниці" на тяговий рухомий склад призводить до суттєвих втрат для бізнесу і економіки. Усі будівельні вантажі практично призупинені. Більшість виробників або вже зупинилися, або на межі зупинки. Непрофесійна діяльність керівництва монополіста призводить до повного колапсу будівельної галузі. Ми закликаємо акціонера УЗ в особі міністра інфраструктури втрутитися у ситуацію та створити належні умови для бізнес-діяльності на залізниці", — заявив Пилипенко.

Нагадаємо, нещодавно промислово-будівельна група "Ковальська" отримала дозвіл на покупку ТОВ "Енерджи Продакт" у Новій Каховці.