Федерація роботодавців України закликає доопрацювати зміни до Податкового кодексу

Федерація роботодавців України (ФРУ) закликає голову парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева відкликати законопроєкт №1210 , який передбачає зміни до Податкового кодексу.

Про це йдеться у заяві ФРУ, інформує БІЗНЕС.

На думку фахівців, цей законопроєкт "несе ризики погіршення умов діяльності для суб'єктів господарювання та для економіки в цілому", тому потребує доопрацювання. Зокрема, йдеться про наступні положення:

1. Розповсюдження обмежень на врахування у витратах відсотків за всіма борговими зобов'язаннями платника податків, а не тільки за зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами. На думку ФРУ, це призведе до збільшення фіскального навантаження на суб'єктів господарювання, встановлення економічно невиправданих обмежень за будь-якими запозиченнями від резидентів, нерезидентів, пов'язаних і непов'язаних осіб, подальшого зменшення кредитування, а як наслідок – уповільнення зростання економіки.

2. Виключення передбаченої п. 140.3. ПКУ норми, згідно з якою "проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті". Роботодавці вважають, що це призведе до неможливості врахувати витрати за сплаченими відсотками в майбутніх періодах, коли платників податків отримуватимуть прибуток.

3. Фактичного впровадження оподаткування курсових різниць, які виникають у платників податків не з власної волі, а передусім у наслідок валютно-курсової політики держави. Це призведе до невиправданого підвищення ризиків ведення господарської діяльності.

4. Збільшення штрафних санкцій за порушення, пов'язані із реєстрацією податкових накладних, а також за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань. У ФРУ наголошують, що ці зміни не мають економічного сенсу та несуть виключено фіскально-каральне навантаження.

5. Введення в податкове законодавство правил оподаткування іноземних компаній, а саме визначення та правила Контрольованої іноземної компанії (КІК). "Ця ініціатива передбачена в Кроці 3 Плану BEPS та є доволі складною для реалізації. Адже із 85 країн, які приєдналися до BEPS, тільки 30 імплементували правила КІК. Це доволі складний інструмент, який потребує окремого обговорення із представниками бізнесу. У законопроєкті №1210 присутня ще ціла низка питань, які потребують здійснення розрахунків та обговорень с профільними фахівцями окремих секторів економіки", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, об'єднання підприємств "Укрметалургпром" та Федерації металургів України у листі до Державної регуляторної служби висловили занепокоєння кардинальними змінами підходу до визначення бази оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничодобувних підприємств, що передбачено законопроєктом №1210.