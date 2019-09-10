ОПЗ почав розраховуватися з газовими боргами

Одеський припортовий завод (ОПЗ) перерахував НАК "Нафтогаз України" перший платіж за газовим боргом у розмірі 2,3 млн грн.

Про це повідомив перший заступник директора заводу Микола Щуріков у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні Одеський припортовий завод почав розрахунки із НАК "Нафтогаз України". Це перша оплата за останні роки у скромній сумі 2 282 377 грн, але головне — початок", — написав Щуріков.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки відновленню виробництва за договором переробки давальницької сировини, укладеному із компанією "Агро Газ Тейдинг".

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