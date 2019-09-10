ОПЗ почав розраховуватися з газовими боргами

Одеський припортовий завод (ОПЗ) перерахував НАК "Нафтогаз України" перший платіж за газовим боргом у розмірі 2,3 млн грн.
Про це повідомив перший заступник директора заводу Микола Щуріков у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Сьогодні Одеський припортовий завод почав розрахунки із НАК "Нафтогаз України". Це перша оплата за останні роки у скромній сумі 2 282 377 грн, але головне — початок", — написав Щуріков.
Він зазначив, що це стало можливим завдяки відновленню виробництва за договором переробки давальницької сировини, укладеному із компанією "Агро Газ Тейдинг".
Нагадаємо:
- 25 липня керівництво "Одеського припортового заводу" повідомило про укладання угоди з компанією "Агро Газ Трейдинг", в рамках якої "АГТ" постачатиме ОПЗ природний газ і отримуватиме аміак та карбамід в якості готової продукції.
- 4 серпня ОПЗ відновив виробництво аміаку і карбаміду.
- 11 серпня в ОПЗ попередили про можливий страйк через намір Фонду державного майна змінити керівника підприємства.
- В.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров заявив, що ініціює звільнення менеджменту ОПЗ, оскільки вважає його недостатньо професійним. Також він вважає великими шанси приватизувати ОПЗ.